¿Cuándo es el eclipse solar anular? Aquí tienes una guía con todo lo que debes saber

Este sábado 14 de octubre de 2023 ocurrirá un eclipse solar anular que podrá ser visto en varios países de América, incluido México. De hecho, es el primero de dos eclipses que ocurrirán en la región: el siguiente será un eclipse solar total que también podrá ser visto desde nuestro país.

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar anular iniciará a partir de las 9:45 horas y terminará oficialmente a las 13:08 horas y podrá ser visto en algunas ciudades de Estados Unidos, México, Costa Rica o Colombia en un periodo más corto de tiempo y con distintas intensidades.

“La duración del eclipse dependerá de tu ubicación de observación, Las fases parciales durarán de una a dos horas tanto antes como después de la totalidad Para la mayoría de las ubicaciones, la totalidad durará entre dos y cinco minutos, pero será más larga o corta en algunos lugares”, informó la NASA.

En México son tres estados los que tendrán la mejor vista el eclipse solar anular: Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Sin embargo, la NASA realizará transmisiones en vivo del eclipse en las diferentes redes sociales.

Lee también: La NASA aplaza la misión Psyche a un asteroide metálico

Ciudades de México donde se verá el ‘anillo de fuego’ del eclipse solar anular:

Yucatán – Horario de mayor intensidad: 11:26:40 (CST).

Quintana Roo – Horario de mayor intensidad: 12:30:57 (CST).

Campeche – Horario de mayor intensidad: 11:25:58 (CST).

Ciudad de México. Eclipse parcial de Sol con un ocultamiento del 70%. Su hora de mayor intensidad será a las 11:09 (CST).

Ciudades de Estados Unidos donde se verá:

Oregón – Horario de mayor intensidad: 9:19:30 (PDT).

Idaho – Horario de mayor intensidad: 10:24:20 (MCT).

California – Eclipse parcial de Sol con un ocultamiento del 74%. Su hora de mayor intensidad será a las 9:24:19 (PDT).

Nevada – Horario de mayor intensidad: 9:23:41 (PDT).

Utah – Horario de mayor intensidad: 10:28:49 (MDT).

Colorado – Horario de mayor intensidad: 10:34:05 (MDT).

Nuevo México – Horario de mayor intensidad: 10:37:48 (MDT).

Arizona – Horario de mayor intensidad: 10:32:47 (MDT).

Texas – Horario de mayor intensidad: 11:51:00 (MDT).

Más del espacio: NASA capta el resplandor de una gran colisión planetaria en el espacio exterior

¿Qué es un eclipse solar anular?

La NASA explica que los eclipses solares ocurren cuando un objeto en el espacio, como un planeta o una luna, pasa a través de la sombra de otro objeto en el espacio, haciendo que el sol parezca bloqueado. La Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando todo o parte del Sol para los espectadores.

Existen cuatro tipos de eclipses. El eclipse solar anular “ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejano de la Tierra. Como la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña. No bloquea la vista completa del sol. Cuando la Luna esté frente al Sol, se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Esto crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna”, el llamado anillo de fuego.

En un eclipse solar total, como el que ocurrirá en abril de 2024 y que también será visible en México, el cielo se oscurecerá, como si fuera el crepúsculo. Si el tiempo lo poermite, las personas que estén dentro del recorrido del eclipse solar total podrán ver la corona del Sol, que es una atmósfera exterior.

“Un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar que se puede ver sin gafas para eclipses. Estas gafas solo se pueden quitar cuando la Luna bloquea completamente al Sol”.

El eclipse híbrido es cuando un eclipse solar aparece como anular en algunos lugares y como total en otros, a medida que la sombra de la Luna se mueve sobre la superficie de la Tierra; finalmente, el eclipse solar parcial es cuando durante un eclipse solar total o anular, la gente fuera de la umbra de la Luna ve un eclipse solar parcial.

Ya que el eclipse solar anular de este sábado 14 de octubre no podrá ser visible con igual intensidad en todos los países, la NASA hará una transmisión en vivo desde el sitio solarsystem.nasa.gov/eclipses.

Te recomendamos:

El astronauta Frank Rubio regresa a la Tierra con un récord para la NASA y Latinoamérica

No ver el eclipse solar anular sin gafas especiales

La NASA enfatizó que el eclipse solar anular solamente se puede ver con gafas especiales para eclipses. “Nunca mires directamente al sol no eclipsado o parcialmente eclipsado sin gafas apropiadas. No es seguro ver el eclipse con gafas de sol normales”, advirtió la institución.

“Excepto durante la fase total de un eclipse solar total, no mires el Sol sin protección ocular especial. Verifica el frente y la parte posterior de cada par de lentes para corroborar que no haya daños como rayones, perforaciones o separación del marco. No lo utilices si está dañado. Corta las gafas en trozos pequeños y deséchalos. No intentes limpiar o desinfectar los anteojos para eclipses excepto con un paño suave y tejido o un paño seco y no abrasivo”.

¿Por que se indica no ver directamente el eclipse? Porque al hacerlo se corre el daño de quemar las retinas.

“Si fijamos nuestra vista en el Sol, incluso por pocos segundos, su luz se concentrará en el centro de nuestra mácula y la quemará, cual si fuese una lupa sobre un pedazo de papel. Eso dejará una cicatriz que derivará en pérdida de visión central, es decir, en nuestra capacidad de distinguir los detalles finos de aquello que tenemos enfrente, algo fundamental a la hora de reconocer rostros o de leer”, explicó David Lozano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.

“Aunque la Luna oculte al Sol, a su alrededor se formará un halo por donde seguirá filtrándose la luz solar con la misma cantidad de rayos ultravioleta e infrarrojos de siempre, por lo que una breve exposición a ellos bastará para quemarnos la retina”, detalló.

Evita usar:

Gafas o vidrios obscuros

Papel aluminio

Agua

CD’S

Binoculares

Cámaras fotográficas o de video

Vidrios ahumados

Filtros polarizados

Telescopios

Películas de color expuestas

Aprovecha NASA para experimento

El eclipse solar anular que ocurrirá este sábado 14 de octubre servirá para que la NASA realice un experimento. Se trata de APEP, acrónimo de Perturbaciones Atmosféricas Alrededor de la Trayectoria del Eclipse.

Esta misión incluye el lanzamiento de tres cohetes hacia distintas direcciones del cielo durante el eclipse que recopilarán datos simultáneos desde distintas ubicaciones. Cuando los cohetes alcancen la ionosfera desplegarán cada uno 4 instrumentos para medir cambios eléctricos, magnéticos, de densidad y temperatura en dicha capa de la atmósfera.

Cabe recordar que la ionosfera es la región de la atmósfera terrestre donde la radioactividad ultravioleta del Sol extrae los electrones de los átomos del aire, lo que genera una capa de iones y electrones que rodea al planeta y son partículas energéticas que se mantienen estables debido al campo magnético terrestre.

Poco texto y gran información en nuestro Twitter, ¡síguenos!