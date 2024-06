Conoce a las ganadoras del premio Unlock Her Future 2024, Edición LATAM

Thamires Pontes (Brasil), Valentina Agudelo (Colombia), Annie Rosas (México) y Leydi Cruz (Bolivia) fueron reconocidas con el premio Unlock Her Future 2024, edición Latinoamérica (LATAM), que incluye financiamientos individuales de hasta 100.000 dólares, además de un programa tutorial de expertos y formación continua para fomentar sus habilidades empresariales y acelerar el éxito del lanzamiento y crecimiento de sus emprendimientos sociales.

Unlock Her Future es parte medular del programa filantrópico DO GOOD de The Bicester Collection (una familia de 12 destinos de compras distintivos en Europa, China y próximamente Estados Unidos), cuya misión compartida es empoderar a mujeres y niños de todo el mundo. La iniciativa está diseñada para descubrir a emprendedoras sociales y empoderarlas para que consoliden startups que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Para la edición 2024 del Premio Unlock Her Future fueron convocadas mujeres emprendedoras, sin distinción de edad, de toda LATAM con ideas inspiradoras en etapa temprana (menos de tres años de operación) que promuevan un impacto social, cultural o ambiental positivo en sus comunidades.

De las 954 candidatas que se registraron, un Comité Internacional de Selección destacó a ocho finalistas que se embarcaron en un programa intensivo de aceleración de competencias con el Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México antes de viajar a São Paulo para presentar sus empresas ante el jurado formado por:

Elena Foguet, directora de Negocios de The Bicester Collection; María-Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Gilda Pérez-Alvarado, directora de Estrategia y directora general de Orient Express en Accor S.A; Mireya Cisneros, filántropa y empresaria; Paola Rojas, periodista y presentadora de noticias en televisión; además de Luiza Helena Trajano, presidenta del Consejo de Magazine Luiza.

Thamires Pontes es una emprendedora brasileña apasionada por la biotecnología y la sostenibilidad ambiental. Es la fundadora y directora ejecutiva de PHYCOLABS, una empresa innovadora que utiliza algas marinas para desarrollar productos biotecnológicos sustentables.

Por su parte, Valentina Agudelo es cofundadora de SALVA HEALTH, una startup que desarrolla dispositivos médicos portátiles con inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer de mama. Tiene experiencia en ingeniería biomédica y se propuso a mejorar el acceso a diagnósticos precisos y oportunos, especialmente en comunidades remotas y desatendidas de Colombia y América Latina.

Aunque solo se consideraban tres premios, el jurado, inspirado por el talento y la innovación mostrados por las finalistas, acordó por unanimidad repartir el tercer premio (patrocinado por Grupo Financiero Banorte) entre la mexicana Annie Rosas de BLUEKALI, un emprendimiento que utiliza la tecnología para limpiar océanos y ríos, abordando los retos de recolectar basura y mejorar los puestos de trabajo de los pepenadores; y Leydi Cruz al frente de AGRIMET, un proyecto con sede en Bolivia que ayuda a la resiliencia climática de los pequeños agricultores a través de un servicio especializado de suscripción de datos y consultoría, con la que mejoran la gestión del riego y generar mayores rendimientos.

Además, la joven de 17 años nacida en Guatemala, Kristal de Valle, fue galardonada con el premio Unlock Her Future Young Game Changer por MINDVERSE, que tiene la misión de ayudar a los estudiantes a descubrir y desarrollar todo su potencial a través de la educación personalizada. Con el apoyo de un tutor virtual avatar impulsado por IA, su objetivo es ofrecer acceso 24/7 a la educación más allá del aula y abarcar diversas habilidades y necesidades de los estudiantes.

“Empoderar a estas mujeres visionarias es algo más que celebrar sus éxitos individuales; se trata de fomentar ecosistemas de innovación y resiliencia que puedan transformar las sociedades. Hoy celebramos los notables logros de las cuatro mujeres latinoamericanas que han ganado el Premio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition. Son arquitectas de un futuro más brillante, inspirándonos a todos con sus visiones únicas para un crecimiento sostenible, equitativo e inclusivo”, acentuó Chantal Khoueiry, directora de Cultura de The Bicester Collection, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos que tuvo lugar en la majestuosa Galería de Cristal de Palacio de Cibeles, en Madrid, España.

