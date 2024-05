Descubre Roma al estilo de Marcello Mastroianni en La Dolce Vita

El célebre llamado que hace Anita Ekberg a Marcello Mastroianni en la Fontana di Trevi, en la película La Dolce Vita, inspiró “Hurry up, Marcello!”, un itinerario exclusivo del Hotel de la Ville, A Rocco Forte Hotel, a través del tiempo, el glamour y el encanto cinematográfico de Roma.

Un chofer personal al volante de un Fiat 500 descapotable restaurado, con motor eléctrico, lleva a los huéspedes a descubrir como celebridades lo mejor de la “Ciudad Eterna” a través de las ubicaciones que Federico Fellini inmortalizó en su aclamada obra maestra protagonizada por Mastroianni.

Es en honor al legendario actor italiano, a 100 años de su nacimiento, que la experiencia rememora la fascinación alrededor del filme que lo proyectó a escala mundial y la seductora esencia de Roma.

Desde la famosa Via Veneto, en donde los paparazzi deslumbran a las celebridades con el destello de sus cámaras; la Piazza Barberini, hogar de la solemne Fontana del Tritone; hasta la majestuosa Fontana di Trevi, escenario de uno de los momentos inolvidables de la película marcado por la frase: “Marcello, come here. Hurry up!, el paseo crepuscular es una irresistible invitación a los huéspedes para que protagonicen su propia historia en la capital de la “eterna dolce vita”.

Una expresión que tiene eco distintivo en los espacios del Hotel de la Ville, y encuentra un significado valioso en cada momento que viven en éstos. La confluencia del romance romano clásico y las modernas y amplias vistas de la ciudad, los animados lugares para cenar y el diseño fresco y entusiasta hacen que la estancia en Roma sea más conmovedora.

La ocasión es perfecta para descubrir el nuevo concepto de Cielo liderado por el chef Fulvio Pierangelini, director creativo de alimentos de Rocco Forte Hotels, reconocido por su inspiradoras propuestas gastronómicas. Foto. Hotel de la Ville.

Ya sea en Mosaico, el carismático patio central donde se sirve la exquisita comida del chef Fulvio Pierangelini, director creativo de alimentos de Rocco Forte Hotels; en su efervescente bar Cielo en la esplendorosa rooftop terrace, en su bistró en la Via Sistina o en su spa de inspiración siciliana… Todo en este legendario palacio italiano es un viaje onírico, afín al séptimo arte.

