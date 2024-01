‘Priscilla’, el filme desde la perspectiva de Cailee Spaeny

“Priscilla me ha enseñado mucho sobre mí misma”, confiesa Cailee Spaeny sobre el personaje que encarnó en el filme dirigido por Sofía Coppola. Su interpretación le valió la prestigiosa Copa Volpi en la edición 80 del Festival Internacional de Cine de Venecia y la nominación al Globo de Oro 2024 en la categoría Mejor Actriz.

La cinta está basada en el libro Elvis & Me (1985), escrito por Priscilla Presley. Spaeny comenta que leyó a profundidad esta obra, averiguó todo lo que pudo sobre la mujer que estuvo casada durante seis años con el icónico rey del Rock y conversó con ella.

Foto. Sabrina Lantos cortesía de MUBI

“Sentí que aprendí mucho en el camino mientras me preparaba para este papel y encontré tantos aspectos con los que me puede identificar. Creo que lo que más me conmovió fue hablar con ella y saber que vivió esta vida extraordinaria con claroscuros y que yo estaba frente al reto de personificarla, de entrar en la versión de la historia, sin dejar de lado mi versión personal”, narra en entrevista con Forbes Life y otros medios de Latinoamérica.

Spaeny tuvo el desafío de interpretar a Priscilla Ann Beaulieu Wagner de 14 años (cuando conoció a Elvis, una década mayor que ella) y hasta los 28 años cuando finalmente dejó su matrimonio. Debajo del estilo visual nebuloso característico de Sofia Coppola y la sublime banda sonora (que no presenta ninguna canción de Presley) hay una historia compleja que abre espacio a la reflexión.

“Hay mucha investigación involucrada en el filme. Sofia tiene una visión tan distinta en la forma de trabajar y representar a las mujeres jóvenes con sus anhelos y necesidades, dándoles espacio para ser y cometer errores. Ya sabes, son personas completas. Sus historias te permiten mirar hacia adentro y hacer preguntas importantes, como: ‘¿La vida que llevas realmente te hace feliz?’”, subraya Cailee.

‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ lideran las nominaciones a los Golden Globes 2024

Un sueño hecho realidad

Para la actriz y cantante estadounidense trabajar con Coppola ha sido motivo de felicidad; “un sueño hecho realidad”, pues desde los 15 años descubrió en sus cintas un estilo único, crítico y sumamente interesante. Explica que la directora aporta lo mejor al equipo y brinda a cada uno de los actores espacio para encontrar su propio camino.

Cailee Spaeny y la directora de cine Sofía Coppola durante el rodaje. Foto. Sabrina Lantos cortesía de MUBI

Coppola sorprendió a Spaeny cuando, en una reunión en Nueva York, le dijo que quería que ella interpretara a Priscilla Presley en la biopic. Aceptó y comenzó el rodaje. No hubo audición de por medio porque a la aclamada guionista tuvo la certeza del potencial de la joven actriz desde que Kirsten Dunst le habló de ella.

Carrera en ascenso

Cailee Spaeny nació en 1998 en Missouri en el seno de una familia alejada de los reflectores. Sin embargo, siendo una niña desarrolló interés por el teatro, por lo que formó parte del grupo actoral Springfield Little Theatre. En 2014, obtuvo el rol de Dorothy en la versión teatral de El mago de Oz y pronto comenzó a destacar por su versatilidad y naturalidad en el escenario.

Cuatro años después debutó en el universo cinematográfico encarnando a uno de los personajes principales en ‘Pacific Rim: Uprising’. En el 2018 también interpretó uno de los siete protagónicos en ‘Malos tiempos en El Royale’, y dio vida a la versión más joven del personaje de Amy Adams en ‘Vice’, la cinta dirigida por Adam McKay.

A su trayectoria se suman títulos de gran éxito en el streaming. Tras participar en ‘Devs’, una miniserie de ciencia ficción de Alex Garland, obtuvo un papel protagónico en ‘Blumhouse’. Además de la proyección que tuvo a su paso por ‘Mare of Eastown’, la serie de HBO Max que obtuvo dieciséis nominaciones a los Premios Emmy.

Con ‘Priscilla’, Cailee Spaeny ha dado un salto decisivo en su carrera que la perfila como una de las favoritas para la temporada de premios cinematográficos que está por comenzar. “Esta película es para mí un recordatorio de que no importa en qué situación te encuentres, siempre hay oportunidad de aprender y comenzar de nuevo”, concluye la actriz de 25 años.

Foto. Cortesía de MUBI.

La premiere oficial de Priscilla en la capital mexicana fue presentada por MUBI, la distribuidora global, plataforma de streaming y productora. El filme llegará a cines del territorio nacional este 4 de enero de 2024.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter