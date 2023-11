Este barco de lujo alberga una colección multimillonaria de arte

Regent Seven Seas Cruises anunció que su nuevo barco, Seven Seas Grandeur, exhibirá una colección de arte multimillonaria que comprende mil 600 piezas y cuya curaduría tardó casi dos años.

La colección esta formada por obras de artistas de todo el mundo y piezas creadas en exclusiva. Entre las cuales destaca un huevo Fabergé, el primer y único huevo de la Maison que residirá permanentemente en el mar. El diseño interior y los mecanismo de esta singular pieza se revelarán hasta el bautizo del Seven Seas Grandeur que tendrá lugar en Miami, el 10 de diciembre de 2023.

Foto. Fabergé El Egg Objet de Fabergé x Regent Seven Seas Cruises, titulado ‘Viaje en joyas’, será la pieza estelar de la colección de arte de Seven Seas Grandeur.

Al interior del lujoso barco que zarpará este mes de noviembre para su temporada inaugural, los pasajeros podrán admirar expresiones artísticas de todos tamaños y técnicas. Entre el catálogo de obras que alberga se encuentran:

Un tapiz tejido a mano de casi 40 pies de alto nombrado “El Árbol Encantado”, creado por el artista brasileño Walter Goldfarb, el cual colgará junto a la pared del ascensor en el lujoso atrio del barco.

Tres obras de Pablo Picasso (litografía y linograbado) que representan los coloridos trajes y movimientos de los matadores hasta el majestuoso poder de los toros, al tiempo de ofrecer una mirada al patrimonio cultural de España.

“Cerezo Bonsái”, una escultura creada exclusivamente por Savoy Studios hecha a medida en bronce y vidrio fundido que adorna la entrada de Pacific Rim, el restaurante de especialidades panasiáticas del barco en la cubierta 5.

“Agua que gotea – Cascada”, escultura de acero inoxidable de Zheng Lu, que se localiza en Serene Spa & Wellness.

Arte digital a bordo

Además de la colección de arte, Regent Seven Seas Cruises presentará un recorrido digital con Art Experience, disponible a través de la nueva Regent Mobile App que se lanzará al mismo tiempo que el Seven Seas Grandeur. El objetivo es brindar a los huéspedes una experiencia inmersiva e interactiva que los vinculará de manera única con cada una de las obras.

Los viajeros podrán escanear las obras de arte seleccionadas a través de la aplicación y descubrir una película que los conectará con el creador de la pieza y descubrirán su proceso creativo, así como su inspiración.

Foto. Regent Seven Seas Cruises

La directora de arte de Regent, Sarah Hall Smith, pasó cerca de dos años reuniendo la increíble colección de arte a bordo de Seven Seas Grandeur, quien aprovecho su experiencia en la curaduría de las obras que albergan los barcos Seven Seas Splendor y Seven Seas Explorer.

