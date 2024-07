Viajes sensoriales: la evolución de la hospitalidad de lujo

Un aroma a vegetación único del cual podemos distinguir sutiles esencias orientales al fondo de las notas acusas y frutales, características de la flor de loto, nos guía hasta un espacio de expansión donde nuestros oídos se deleitan con exclusivas bandas sonoras antes de disfrutar del escenario al aire libre que nos espera en el JW Garden. El mismo donde degustamos una exquisita miel de autor que es parte de los ingredientes estelares de una cena para compartir y nutrirse con gratas conversaciones a la luz de las velas.

Esta experiencia en el renovado JW Marriott Mexico City Polanco ejemplifica, en gran medida, lo que viven los huéspedes en ubicaciones estratégicas de la marca en el continente americano, y en el mundo, como fruto de su alianza con Flamingo Estate en busca de reimaginar la hospitalidad de lujo.

La célebre firma fundada por el genio creativo Richard Christensen, Flamingo Estate, se localiza en una ladera en Los Ángeles, California, que inspira su filosofía cimentada en una vida limpia y saludable. También en un consumo consciente de primer nivel basado en el abastecimiento impecable de ingredientes trazables que fomentan una conexión más profunda con la Madre Naturaleza.

Bruce Rohr, vicepresidente y líder de marca global de JW Marriott, asegura que ambos emblemas comparten principios rectores afines, lo que hace que esta colaboración sea orgánica, equitativa y simbiótica para responder a huéspedes ávidos de algo nuevo e inesperado que les permita sentirse revitalizados.

Bruce Rohr, vicepresidente y líder de marca global de JW Marriott. Foto. Nirvana Nungaray.

“Creo que, después de la pandemia, muchas personas han pensado en diferentes formas de darle prioridad a su bienestar, a los momentos de atención plena y rejuvenecimiento. Entonces nosotros buscamos la manera de involucrarnos más con nuestros huéspedes y crear conexiones significativas, y nos pusimos en contacto con Flamingo Estate porque hay mucho revuelo a su alrededor y porque comparte valores en común con JW Marriott como el amor por la naturaleza, la hospitalidad y el servicio”.

Así lo cuenta a Forbes Life en su visita a México para anunciar esta colaboración en una de las ciudades que, asegura, es una de las más estratégicas para la marca en Latinoamérica. Y es que, desde su óptica, los viajeros hoy buscan algo más profundo que un simple lugar donde alojarse: buscan vivencias que toquen todos los aspectos de su ser. Este tipo de alianzas son testimonio de cómo el sector hotelero evoluciona con la disposición de atender de manera creativa esta tendencia que abarca a todas las generaciones.

“Antes se pensaba que el lujo se trataba mucho más de aquellas personas consolidadas que podían permitírselo. Ahora hay una amplia variedad de perfiles y rangos de edad que se alojan en nuestros hoteles porque quieren vivir algo increíble y auténtico”.

JW Marriott y Flamingo Estate han elaborado una miel con flores silvestres californianas, albahaca santa y bergamota, la cual se ha incorporado como ingrediente en creaciones culinarias y de mixología. Este producto también estará disponible para los huéspedes en establecimientos selectos de la marca hotelera Foto. Cortesía.

Refiere que los esfuerzos de sostenibilidad y conservación están ganando protagonismo, en consonancia con los valores de muchos viajeros, especialmente las generaciones más jóvenes. Además, cuestiones como la justicia social y la capacidad de expresar el yo auténtico también son consideraciones cruciales para los viajeros a la hora de elegir alojamiento.

Bruce sabe que todas las experiencias de viaje tienen un profundo impacto en la vida y nos lleva a descubrir una que lo marcó: “Mientras me alojaba en un hotel de Angkor Wat, en Camboya, me encontré con una cita en el directorio de huéspedes atribuida a San Agustín: ‘El mundo es un libro, y quienes no viajan sólo leen una página’. Esta cita me llegó al corazón y desde entonces se ha convertido en un mantra personal”.

Agrega que, desde entonces, se propuso a “leer tantos capítulos de este libro mundano como sea posible”, porque a través de los viajes, no sólo ha aprendido sobre diversas culturas, personas, tradiciones y costumbres, sino que también he experimentado un profundo crecimiento personal.

Por esa razón tiene la certeza de que el futuro de la hospitalidad continuará edificándose sobre importantes valores humanos y experiencias que brinden espacios de serenidad, reflexión y emociones memorables que involucren a los cinco sentidos.

Viaje sensorial

Tres de los sentidos más poderosos son la base de la nueva alianza global entre JW Marriott y Flamingo Estate: aroma, sonido y gusto. Para incentivar esta exploración sensorial han diseñado una elegante infusión de jardín y flor de loto blanca llamada Expansión, que ha sido encapsulada en una vela de autor; un programa de sonido global con playlist inspiradas en la naturaleza y en cada momento del día, además de una miel artesanal de flores silvestres californianas, albahaca santa y bergamota, la cual se ha incorporado como ingrediente en creaciones culinarias y de mixología. Este producto también estará disponible para los huéspedes en establecimientos selectos de la marca hotelera.

