Foro Forbes Economía Verde: Mentes Sostenibles reciben reconocimiento y hacen llamado por el planeta

Forbes México entregó un reconocimiento a las Mentes Sostenibles, personas elegidas por su labor y distinguida aportación en favor del medio ambiente.

Los premiados la noche de este miércoles recibieron su galardón al final del Foro Forbes Economía Verde, realizado en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

Al recibir su reconocimiento, cada una de las Mentes Sostenibles dio un agradecimiento a Forbes México, mientras que a la vez, la mayoría de los galardonados aprovechó su turno bajo los reflectores y estando frente al micrófono para ante los asistentes hacer llamados a distintas acciones en favor del planeta y de todos.

Incluso, algunas de las Mentes Sostenibles se pronunciaron para ser escuchadas por las autoridades gubernamentales.

Aquí un extracto de las declaraciones que dieron cada una de las Mentes Sostenibles al recibir su galardón:

Andrea Amozurrutia, Directora De Finanzas y Sostenibilidad em Grupo Herdez: “Agradezco mucho a Forbes darle visibilidad a la sostenibilidad, y sobre todo a la gran alianza que hacen las finanzas y la sostenibilidad cuando trabajan de la mano”.

Nora Cabrera, Cofundadora y Directora de Nuestro Futuro A.C: “No hay nada más injusto que no haya una política climática seria en países como México. De verdad es urgente que haya justicia climática”.

David Cami, Cofundador de Toroto: “En 2019 fundamos Toroto con la misión de tener un futuro compatible con la vida, y a través de soluciones basadas en la naturaleza ponemos nuestro granito de arena en nuestra lucha contra la crisis climática a la que nos enfrentamos como humanidad”.

Ana Gabriela González, Directora General de Alquimia Urbana: “Quiero hacer un llamado al Congreso de la CDMX a que detenga el Plan General de Ordenamiento Territorial que están a punto de votar el 5 de diciembre, y que realmente no ha sido un proceso verdaderamente participativo que incorpore las voces de las comunidades, pueblos originarios y de las personas habitantes de la Ciudad de México (…)”.

Sandra Guzmán, Fundadora y Directora General de Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y El Caribe (GFLAC): “(…) Hoy quiero llamarles a todas y a todos a sumar esfuerzos para construir un México diferente, un México donde podamos financiar y proveer mayores incentivos para la protección de la naturaleza, y no para destruirla, un México donde las y los defensores ambientales seamos vistos como héroes y no como villanos (…)”.

José Iracheta, Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable: “Uno de los grandes retos que tiene nuestro país y que tendrá por las próximas décadas es cómo gestionamos las ciudades de modo que no sean el desastre urbano que somos hoy (…)”.

Carolina Nieto, Directora Ejecutiva de Ashoka México, Centroamérica Y El Caribe: (Un representante recibió el premio y comentó que la galardonada siempre ha inspirado a nuevas generaciones en favor de la sostenibilidad).

Valeria Olson, Directora de Asuntos Corporativos de Alsea: “Asumamos y reconozcamos los aprendizajes del pasado, trabajemos desde el presente y veamos hacia el futuro (…)”

Jorge Rickards, Director General De World Wildlife Fund (WWF) México: “Quiero hacer un llamado a que no bajemos la guardia, estamos viviendo una crisis ambiental sin precedente y la única manera en que vamos a frenarla es con decisiones transformadoras de todos los sectores (…)”

Erica Valencia, Fundadora y Directora de Ectagono y Ectarea: “(…) Nos hemos olvidado de que vivir y visitar la Ciudad de México es hacer ecoturismo, y que realmente sin naturaleza no hay turismo, no hay economía, no hay vida (…)”.

Más temprano, otras personas recibieron también el reconocimiento a las Mentes Sostenibles, una selección realizada por el equipo de Forbes México.

