Foro Forbes: ‘Empresas deben equilibrar negocio con descarbonización’, dice Veolia

Como empresa líder en la gestión de recursos y servicios medioambientales, Veolia ha colaborado en distintos proyectos para la descarbonización de las empresas de Latinoamérica, desde la eficiencia energética hasta la producción de vapor con biomasa, proyectos que de una u otra forma abonan en la reducción de CO2 y la promoción de la economía circular.

Las empresas que no hagan algo hoy por reducir sus emisiones de carbono no van a conseguir sobrevivir en el mediano plazo, afirmó la directora de Sostenibilidad de Veolia Latam, Laura Arias, durante la Forbes Talk ¿Cómo erradicar 15 millones de toneladas de CO2?, en el marco del Forbes Gathering Descarbonización: Los primeros pasos hacia el Net Zero.

Sin embargo, las empresas se ubican en medio de una encrucijada, porque deben armonizar las exigencias de resultados financieros, la eficiencia operacional y además transitar hacia ser cero emisiones de carbono. No obstante, ya hay casos de éxito en los que Veolia ha participado en toda la región latinoamericana.

Uno de ellos es el proyecto que Veolia trabajó con el hotel W de la Ciudad de México. Con acciones de reducción de consumo y eficiencia energéticos el complejo hotelero consiguió reducir 16% la huella de carbono, que equivale a 62 millones de cargas de celular evitadas, la plantación de 8 mil 457 árboles o el consumo energético anual de 65 casas.

Otro caso de éxito fue el de la petroquímica Braskem en Brasil, que de la mano de Veolia avanzó en la producción de vapor a partir de biomasa. Con esta estrategia se ha logrado evitar la emisión de 150 mil toneladas de CO2 equivalente, ya que se sustituye el uso de gas natural por la biomasa para la producción del vapor que necesita la empresa para la producción de sus productos.

Un caso más presentado por Laura Arias de Veolia fue el de la empresa chilena Prunesco, que utiliza el hueso de las ciruelas, que prácticamente son residuos, para la generación de vapor que la organización usa en su proceso de producción. De esta forma se ha logrado la reducción de 4 mil 60 toneladas de CO2 equivalente al año y un ahorro operacional de 175 mil dólares al año.

