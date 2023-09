¿Hablas droide? El Pentágono está gastando millones en un lenguaje para drones

Los sueños febriles del Pentágono están llenos de visiones de drones autónomos ejecutando maniobras militares en el fragor de la batalla con poca necesidad de participación humana. Con los recientes avances en IA, ese futuro está más cerca que nunca. Sólo hay un gran problema: conseguir que un enjambre de drones de diferentes fabricantes se comuniquen entre sí durante la guerra.

Los científicos del Pentágono están trabajando para abordar este problema mediante la creación de una red en malla de drones, en la que los propios dispositivos son la red y no hay necesidad de conectividad externa. Pero eso sólo resuelve parte del problema. Los drones todavía necesitan un lenguaje común para comunicarse. Ahí es donde entra Droidish.

Esta tecnología “permite que R2D2 hable con C3P0”, explicó a Forbes Keven Gambold, el cerebro de Droidish y director ejecutivo del contratista gubernamental Unmanned Experts, recordando al icónico dúo de robots de Star Wars.

Junto con la Universidad del Norte de Texas, Gambold ha estado experimentando cómo ayudar a los drones a comunicarse entre sí desde 2020, con el respaldo de más de 7 millones de dólares en contratos de la Fuerza Aérea. En un piloto patrocinado por la Fuerza Aérea ese verano, tres drones jugaron al juego de la gallina: uno flotaba en el aire, mientras que otros dos estaban programados para seguir una trayectoria de vuelo que los llevaba peligrosamente cerca de él. Si los drones voladores siguieran estas instrucciones, entrarían dentro del alcance prohibido del drone estático. Sin ninguna intervención humana, las máquinas voladoras tuvieron que decidir cuál era la mejor manera de afrontar la situación, coordinándose para que una dejara pasar a la otra primero.

“Suena relativamente simple”, dijo Gambold, ex piloto de la Royal Air Force británica. “Pero se necesitó la cantidad más inviable de código para que realmente funcionara”.

Si bien Droidish está diseñado exclusivamente para “discusiones entre máquinas”, se necesitan humanos para ampliar el vocabulario del idioma a medida que las tareas se vuelven más sofisticadas. Cuando los drones no tienen el lenguaje adecuado para abordar una situación particular, el equipo de Gambold desarrolla nuevas “palabras” para que las máquinas puedan volver a colaborar. Y eventualmente, Gambold espera que el lenguaje se expanda lo suficiente como para que cualquier sistema de vehículo a vehículo pueda usarlo para comunicarse. Eso podría significar autos autónomos que se coordinan en Droidish para decidir rutas y evitar obstáculos, o vehículos voladores futuristas que lo usan para navegar de manera segura en cielos llenos de drones.

El desarrollo de Droidish culminará con una prueba en Colorado en octubre, en la que se lanzarán aviones a una misión y se utilizará el lenguaje para votar sobre qué tácticas emplear en un escenario determinado. En una misión, los drones intentarán suprimir la defensa aérea enemiga detectando un sistema de radar y luego ideando “las tácticas para atacarlo”, dijo Gambold.

Lucy Suchman, profesora de antropología de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Lancaster

Cuando los investigadores o contratistas gubernamentales descifran el código, estos sistemas avanzados de drones se lanzarán juntos, resolverán entre ellos la mejor manera de lograr sus objetivos y aterrizarán en conjunto, con pilotos humanos interviniendo sólo en caso de que algo salga mal. Impulsada por el uso extensivo de drones por parte de Ucrania para defenderse de la invasión rusa y por los temores sobre el avance de la destreza tecnológica de China, la agencia mejor financiada de Estados Unidos está gastando grandes cantidades en laboratorios de investigación, academias y empresas de tecnología de inteligencia artificial para garantizar que Estados Unidos esté a la vanguardia de la crisis o una guerra con drones de próxima generación.

BlueHalo, con sede en Arlington, Virginia, tiene un contrato de 21,5 millones de dólares con el ejército de EE. UU. para desarrollar un enjambre de drones con IA. BLUEHALO.

Los cínicos, sin embargo, dicen que eliminar la mayor parte de la participación humana en maniobras de guerra como estas es un dilema ético. Estos sistemas plantean “muchas preguntas a quienes afirman estar comprometidos con las leyes de los conflictos armados”, dijo la experta en drones militares Lucy Suchman, profesora de antropología de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. preguntado, ¿si los sistemas autónomos apuntan a personas a las que legalmente no se les permite matar, como los civiles?

La Fuerza Aérea ha tenido cuidado de posicionar la IA como una herramienta, no como un arma. El Dr. Lee Seversky, científico senior de superioridad de la información en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EU), dijo a Forbes que el enfoque de su departamento está en desarrollar tecnologías de inteligencia artificial para mejorar a los pilotos. En los últimos años, la Fuerza Aérea ha probado un copiloto de IA para ayudar con el despliegue de sensores y la navegación. Mientras tanto, ha gastado cientos de millones en varios programas de análisis de datos, utilizando IA para ofrecer opciones a pilotos humanos. “Nos permite combinar en qué es buena la máquina: procesar números que difícilmente, física y modelos, pueden hacerlo, con aquello en lo que el ser humano es bueno”, dijo. “La perspectiva de la Fuerza Aérea es realmente una IA centrada en el ser humano”.

Una revisión de Forbes de los registros de contratos gubernamentales revela muchos otros proyectos centrados en el desarrollo de enjambres de drones con IA. En un contrato, la Marina de los Estados Unidos dio a Georgia Tech 35 millones de dólares para investigar el potencial de que los “sistemas de súper enjambre” se comunicaran a través de “múltiples modalidades de sensores”. Su objetivo: “misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y focalización”, según un comunicado del Pentágono sobre el proyecto en 2022. Georgia Tech tiene otro acuerdo de 3 millones de dólares con la Fuerza Aérea para investigar “comportamientos de misión autónoma y cooperativa” para pequeñas “misiones aéreas” con drones.

Las empresas también están obteniendo contratos de drones de IA, a saber, BlueHalo, con sede en Arlington, Virginia, y la startup Shield AI de San Diego. Este último, que Bloomberg informó esta semana que ahora vale 2,500 millones de dólares después de un aumento de 150 millones de dólares, y recientemente obtuvo un contrato de 10 millones de dólares con la Fuerza Aérea para desarrollar un enjambre de drones con inteligencia artificial que pueda funcionar sin GPS ni conectividad satelital.

Esa tecnología, que Shield AI llama V-BAT Teams, está casi lista para su lanzamiento: el cofundador y presidente Brandon Tseng dijo que la compañía probablemente comenzará a desplegar equipos de drones para los clientes en algún momento durante el próximo año. Prevé que cada “equipo” comenzará con tres o cuatro drones que “leen y reaccionan entre sí en un entorno muy dinámico”. La compañía planea duplicar la cantidad de drones por equipo cada año.

El director ejecutivo de BlueHalo, Jonathan Moneymaker, dijo a Forbes que está incluso más avanzado que Shield y que ha construido una flota de drones que pueden operar de forma totalmente autónoma. El objetivo inicial de la empresa era utilizar enjambres para industrias como la agricultura y la vigilancia de fronteras, pero el ejército ya los está utilizando. En 2022, la compañía consiguió un contrato de 21.5 millones de dólares con el ejército estadounidense para un “pequeño enjambre de sistemas aéreos no tripulados ofensivos”, y los funcionarios ucranianos han expresado interés en su tecnología de enjambre, dijo Moneymaker.

Moneymaker ha afirmado que en las pruebas los enjambres autónomos de BlueHalo han funcionado “perfectamente”. Pero algunos expertos se muestran escépticos de que estos sistemas puedan realizar tareas reales fuera de las demostraciones. “Es sólo un acto de fe que sustenta la fantasía de equivalentes totalmente automatizados de un avión de combate”, añadió la experta en drones Suchman, quien dijo que aún no ha visto un ejemplo funcional de lo que los fabricantes han prometido.

La urgencia de desarrollar estos sistemas no hace más que aumentar. Según informes recientes, la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China ha probado con éxito un enjambre de docenas de drones que localizaron y destruyeron un objetivo sin participación humana, evitando al mismo tiempo los intentos de interferir sus comunicaciones.

A principios de septiembre, la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks dijo al Wall Street Journal que el Pentágono estaba planeando desarrollar una flota de drones con inteligencia artificial para mantenerse al día con China. “No buscamos estar en guerra, pero tenemos que lograr que este departamento actúe con el mismo tipo de urgencia porque [China] no está esperando”, dijo.

Gambold señaló que el DJI de China, líder mundial del mercado de drones, avergonzaba a sus homólogos estadounidenses con sus “15 años de posesión del mercado”.

“Estamos en una competencia global y no hemos ganado las últimas dos rondas”, dijo Gambold a Forbes. “Así que no hay razón para creer que ganaríamos la próxima si no avanzamos”.

