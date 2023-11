Samuel García se registra como precandidato presidencial y carga contra alianza PAN-PRI-PRD

Samuel García se registró este domingo como precandidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México. El exgobernador de Nuevo León aprovechó su discurso para cargar contra la alianza PAN-PRI-PRD y asegurar que él inicia en segundo lugar, mientras la alianza de oposición “va en picada, llenos de negativos”.

Simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano llenaron de gritos de “presidente, presidente” a Samuel García, quien se dijo entusiasmado de participar “como candidato a la presidencia, primero como precandidato, porque estoy convencido de que logramos en 2 años en Nuevo León es suficiente para demostrar lo que podemos hacer por el país”.

“Para quienes dicen que no podemos y que su constante es el no, no, no, aquí les decimos sí, sí, sí, y si no me creen vayan a Nuevo León o pregunten en Nuevo León quién es Samuel García y por qué vamos a ganar la Presidencia de la República, allá los esperamos, para que vean con sus ojos lo que es tener un estado de primer mundo”, dijo el exgobernador.

A lo largo de su intervención Samuel García se lanzó en contra de la alianza PAN-PRI-PRD, de quienes dijo: “hoy la batalla ya no es el Frente, esos ya están fritos, hoy la batalla es Morena, vamos por ellos que se sienten seguros y tenemos 7 meses para derrotarlos”.

“Hoy le digo a México que Dante (Delgado) tenía razón, lo demostró con entereza, lo dijo una y otra vez que no nos subiríamos al Titanic, que por cierto ya va en el quinto camarote para abajo. Esa alianza (PAN-PRI-PRD) nació muerta, no había manera de que teniendo tan grandes cuadros, tan grandes proyectos y tan buenos gobiernos el Movimiento Ciudadano se iba a sumar al PRI, al PAN y al PRD y hoy nos dan la razón, ya los alcanzamos, ya van en picada, llenos de negativos”, lanzó Samuel García.

El exgobernador recordó que en la campaña para la gobernatura de Nuevo León arrancó en cuarto lugar y remontó, dejando en el camino al PRI, PAN y Moreno, por eso, subrayó, “hoy nadie me puede decir, sobre todo si ya estamos en segundo lugar, que no vamos a ganar la Presidencia. Si de cuarto remontamos, en segundo está más papita. Que se agarren los morenos porque hoy empieza la campaña de a de veras”.

Fue así como Samuel García se sumó oficialmente a la contienda presidencial junto con Claudia Sheinbaum, por parte de la alianza Morena-PT-PVEM, y Xóchitl Gálvez, del PAN-PRI-PRD. Mientras tanto el excanciller y también aspirante presidencial Marcelo Ebrard sigue sin definir cuál será la ruta que tomará luego de que, al no ganar la interna de Morena, decidió apartarse del movimiento y surgieron versiones de que podría apostar por Movimiento Ciudadano.

