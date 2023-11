Así es el nuevo universo creado por el cineasta Zack Snyder

Zack Snyder regresa a la pantalla con un nuevo universo que cobrará vida a partir de Rebel Moon, la aventura galáctica que se estrenará en Netflix el próximo 22 de diciembre.

A través de Total Film, el director destacó que Army of the Dead (2021) —cinta protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera y Omari Hardwick— consta de una mitología muy amplia que nunca llegó a ser parte de la película.

La saga Army of the Dead comenzó en 2021 con la cinta homónima, meses después continuó con la secuela Army of Thieves (2021) y tenía planeada una tercera entrega con la serie animada Army of the Dead: Lost Vegas, pero esta nunca se completó.

De acuerdo con Zack Snyder la serie inacabada contenía algunos crossovers con su próxima cinta Rebel Moon. La introducción del nuevo universo se daba a partir de la serie animada cuando uno de los Aliens entraba a un bar y se encontraba con un personaje de Rebel Moon.

¿De qué va Rebel Moon?

Rebel Moon (Parte 1): La niña de fuego está ambientada en una galaxia lejana y sigue la vida de una joven que busca guerreros de diferentes planetas para luchar contra el ejército que aterroriza a su pacífico hogar, ubicado en una luna remota. Aunque la historia no termina ahí, pues la cinta contará con una segunda parte titulada como Rebel Moon: The Scargiver, que podría llegar a la pantalla en abril de 2024.

La expansión del universo

El universo creado por Zack Snyder se seguirá expandiendo a través de un videojuego, un cómic, un podcast narrativo y una serie animada que prometen profundizar en el nuevo cosmos. Aunque por el momento no se compartieron detalles sobre la trama de cada uno, se confirmó que todos se situarán 800 años antes de los hechos narrados en las dos partes de Rebel Moon.

Sofia Boutella como Kora en Rebel Moon. Foto: Clay Enos/Netflix.

