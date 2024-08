Un verano inolvidable en Ibiza

Una piscina en lo alto de un acantilado domina el destellante paisaje enmarcado por las aguas del enigmático mar Mediterráneo. Ahí, un entorno particularmente apacible lo mismo invita a disfrutar de una relajación profunda maridada con una experiencia gastronómica de tintes sublimes, que a gozar de un ritual musical inesperado justo cuando el atardecer se funde con el océano en Six Senses Ibiza.

La propiedad se esmera en ofrecer una perspectiva exclusiva del verano en este destino, predilecto de las Islas Baleares, en donde casi todo es posible. Para ello, el resort ha desplegado un espléndido menú de experiencias de hospedaje que ameritan un escape.

Ya sea que los visitantes busquen una estancia placentera encaminada a renovar el ánimo y el espíritu, o bien, un motivo para extender las noches en compañía de los amigos y música electrónica, aquí se podrán construir recuerdos que quedarán grabados como instantes inolvidables acaecidos en una isla de naturaleza espectacular.

Quienes lleguen al idílico complejo turístico dispuestos a experimentar nuevas vivencias wellness habrán de encontrarlas en RoseBar, el primer club de longevidad. Esta novedosa propuesta de salud y bienestar combina los mejores avances científicos y tecnológicos para desafiar el paso del tiempo con tratamientos como crioterapia, biohacking, ozonoterapia, curación chamánica, terapia somática o medicina energética, embarcándose, así, en una travesía de paz interior mientras se reconstituyen la mente y el cuerpo.

Así el camino que conduce al interior de RoseBar. Foto. Six Senses Ibiza.

Una nueva programación

Con el compromiso continuo de ofrecer experiencias transformadoras, Six Senses Ibiza anunció el lanzamiento de Six Senses Immersion: un programa exclusivo, diseñado para llevar a los huéspedes a un viaje de bienestar único, combinando prácticas de atención plena, trabajo corporal y cuidado interior. Esta iniciativa esta formada por una serie de sesiones que se llevarán a cabo todos los martes de 18:00 a 21:00 e incluyen, entre otras actividades que cambiarán semanalmente, meditación en movimiento y rituales al atardecer.

AL CAER LA NOCHE

Después de un momento de renovación, nada como terminar el día en The North, que ofrece una auténtica experiencia culinaria a cargo del chef Eyal Shani. Aquí, los magníficos sabores israelíes se fusionan con productos ibicencos para provocar al paladar con una sofisticada propuesta gastronómica que incluye creaciones únicas para compartir, preparadas con verduras de temporada, mariscos frescos y la más selecta carne española.

Los huéspedes más jóvenes también encontrarán un menú de experiencias en donde el lujo y la exclusividad no rivalizan con la sostenibilidad, trazando noches acariciadas por la suave brisa marina en un ambiente marcadamente bohemio. Para ello, The Beach Caves se posiciona como un ecléctico espacio musical y gastronómico, situado a la orilla del mar para contemplar, en toda su espectacularidad, la inmensidad marina. Ahí se puede disfrutar desde una propuesta de coctelería con matices modernos hasta exquisitos bocados japoneses, como nigiris, sashimis, makis rellenos de langosta y cola amarilla o sopas de miso. Este espacio no se limita a ser definido como un local excepcional; también puede serlo como un centro cultural con una amplia agenda de actividades, incluidas actuaciones en vivo, instalaciones de arte o programas de artistas residentes, disponibles durante el verano.

Llama la atención el regreso de “On The Rocks”, en donde el pasado mes de julio se presentó la edición especial de Xarraca Beats, con el artista berlinés Jo.Ke. Pero la fiesta continuará a lo largo de los meses por venir con distintas sorpresas todos los miércoles. Esto, como parte de esta propuesta que mezcla a la perfección la relajación con el baile. Mientras que, de domingo a martes, se suscitan los rituales al atardecer junto a la piscina, con sesiones de percusión y veladas informales.

Hacia noviembre de 2024, el Festival Alma se encargará de transformar el interior de las personas, permitiéndoles fluir en un ambiente rodeado de líderes espirituales y un programa único de prácticas de longevidad, reconexión y movimiento guiado.

Estas cuevas mágicas reúnen la esencia de Six Senses y cuentan, incluso, con un estudio de grabación donde es posible producir, mezclar y grabar música para liberar el espíritu creativo de los participantes. El verano está aquí e Ibiza es el paraíso ideal para descubrir sus múltiples facetas en un ambiente francamente inolvidable.

