7 consejos para que las compras de pánico no afecten tus finanzas

En este periodo de fiestas decembrinas el incremento de actividades sociales trae consigo un aumento considerable en nuestros gastos, sobre todo si estos se hacen de última hora y sin tenerlos previamente considerados.

La recomendación principal siempre será planear con anticipación y no esperar al último momento para comprar el regalo del intercambio o los ingredientes de la cena. Sin embargo, si no planeaste lo suficiente y aún te quedan varios gastos por hacer, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex nos comparte algunas recomendaciones para no desequilibrar tus finanzas:

Realiza tus compras en horarios de poca afluencia, en este mes en particular ir a algún centro comercial o tienda departamental puede ser una tarea bastante complicada. El tráfico de clientes aumenta de manera importante y dicho escenario puede llevar a que se incrementen los gastos que realizas en transporte, gasolina e incluso de tu propio tiempo. Procura ir muy temprano o por las noches, seguramente tu experiencia será mejor en horarios poco saturados.

Evita el uso en exceso de la tarjeta de crédito, justo en estas fiestas es cuando más se quiere consentir a nuestros seres queridos. Sin embargo, no permitas que la emoción del momento te lleve a realizar una compra fuera de tu presupuesto. Aunque sean compras de último momento tómate un par de minutos para meditar qué tanto afectará ese gasto tu estabilidad financiera y sobre todo si te estarás endeudando para realizarlo.

Reflexiona el uso de los meses sin intereses, si bien es una gran opción para adquirir bienes de consumo duradero como algún mueble o electrodoméstico, no lo es tanto para pagar una cena o algo que consumirás en un par de horas. ¿Vale la pena endeudarte 6, 12, 18 (o más) meses por algo que disfrutarás solo en el momento? Ten en mente siempre esta pregunta cada vez que te ofrezcan parcializar una compra “a meses”.

Estira al máximo tu aguinaldo, si aún conservas este recurso puedes hacer uso de ello para salir algún apuro. Si bien no es lo ideal gastar en algo no planeado, este ingreso adicional nos puede salvar de caer en una deuda.

Procura obtener la mejor relación costo-beneficio, la tecnología ayuda mucho a este propósito. Desde la palma de tu mano puedes comparar los precios de un mismo producto en varias tiendas, incluso puedes valorar si te conviene realizar la compra en línea. Muchas veces es más eficiente, seguro y económico hacer uso de esta modalidad.

Aprovecha ofertas y promociones, antes de realizar tu compra verifica si existe algún cupón o descuento adicional el cual puedas utilizar para reducir un porcentaje del gasto. Adicionalmente, determinadas formas de pago te pueden ofrecer beneficios adicionales como el cash back o puntos. Asegúrate siempre de obtener el máximo beneficio al realizar tus compras.

Activa las notificaciones en tu celular de los pagos que realices, procura que la urgencia de las compras no merme la seguridad de estas. Además de estar al pendiente de todos los cargos hechos con tus productos bancarios, podrás identificar de manera inmediata cargos no realizados por ti.

Muchas veces la felicidad que traen las fiestas de fin de año puede verse muy opacada al término de éstas, principalmente si iniciamos el 2024 sin dinero, con deudas y probablemente con más gastos por realizar. No se trata de no gastar, se trata de ser más conscientes para tener un futuro más próspero, con mayor bienestar y con una mejor relación con nuestro dinero.

