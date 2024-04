Todos tenemos un restaurante en la cabeza, y un experto da la receta para no fracasar

En México todos tenemos un restaurante en la cabeza, porque todos queremos emprender en el sector restaurantero, pero se suele incurrir en errores por los cuales estos proyectos fracasan, de acuerdo con Hugo Magaña.

Como presidente de Jóvenes Empresarios de Canirac Jalisco, Magaña advierte que en el país, de cada 10 emprendimientos del sector alimentos, 9 no llegan ni al primer año.

Al ejercer su misión de guiar a emprendedores, contó a Forbes cuáles son los principales errores que debe evitar toda persona que está por lanzarse como empresario en el campo de los alimentos.

“Por principio, es importante tener disposición a ser un eterno aprendiz, y no solamente tomando cursos, carreras, o haciendo lectura de libros: hay que tener la mente abierta para poder escuchar consejos expertos”, comenta.

Explica que hay canales de conocimiento, como los podcast, donde expertos dejan saber a los interesados cuáles son las formas más acertadas para abrir un restaurante.

“Incluso, hay personas que ofrecen consejos indirectamente, o escondidos. Y por ello hay que estar dispuesto a escuchar a estos conocedores”, agrega.

‘Evita emprender solo con el corazón y sin conocimiento’

Para quienes ya están por activar un negocio en el sector de los alimentos, es importante que tengan todo bien formalizado, advierte Magaña.

“Si el personal no tiene seguro social, habrá desestabilidad y se padecerá rotación”, advierte.

Asimismo, resalta que siempre hay que evitar emprender solo con el corazón y sin conocimiento: “Hay negocios que fracasan porque el emprendedor no sabe llevar números, no sabe cómo costear un producto, y no hace estudios de mercado para conocer las tendencias”.

Esa informalidad es la que causa la mortalidad, sentencia.

Al ser cuestionado sobre si el ideal por lo tanto es emprender en el camino de las franquicias, donde ya están todos los procesos establecidos, el presidente de Jóvenes Empresarios de Canirac, y también franquiciante de la cadena Santas Alitas, reconoce que ese camino es una opción, aunque no es el único.

“Puedo aconsejar que sea como sea, tu negocio lo trabajes como una franquicia, donde hayas creado procesos, manuales, recetarios, porque eso nos ayuda a estandarizar todo, acorta el camino y nos aleja del fracaso”, concluye.

Este año, Santas Alitas, con Magaña a la cabeza, prevé ampliar su presencia en 35% en el país y generar 350 nuevos empleos.

