Así fue como emprendieron con los residuos de las campañas electorales

México vivió las elecciones más grandes de su historia y el espacio físico en las calles del país fue ocupado por la propaganda electoral. Al concluir las campañas, las toneladas de residuos publicitarios se convierten en una oportunidad para los emprendedores.

Tan solo las lonas de plástico están fabricadas de policloruro de vinilo (PVC), un material altamente tóxico para el medio ambiente, ya que contiene grandes cantidades de cloro y pueden tardar 100 años en desintegrarse.

Se estima que los residuos de la propaganda electoral del pasado 2 de junio alcanzaron aproximadamente de 25,000 toneladas sólo en la Ciudad de México; mientras que a nivel nacional no se tiene una cifra aproximada aunque se sospecha que este año superó a otras campañas.

Ante este panorama, algunos jóvenes decidieron poner manos a la obra para utilizar este material y emprender.

De los postes a productos ecológicos

A finales de mayo, Mariela García, Camilo Morales y José Antonio, tres emprendedores, amantes de la naturaleza, animales y el diseño, decidieron darle una segunda vida a las lonas que encontraban por su camino. Ellos narran cómo surgió la idea de utilizar la basura electoral para evitar que contaminara y darle una segunda vida.

Mariela García, de 26 años y originaria de Monterrey, Nuevo Léon, decidió usar las lonas de la excandidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, para convertirlas en bolsas, loncheras, mochilas y cosmetiqueras. Su marca se llama Monalona, que hace referencia a algo “bonito y elegante”, según describe la diseñadora industrial, y que surgió en 2019.

Inició sus primeras creaciones con lonas de la empresa Emmsa, que fabrica tuberías, así como del equipo de béisbol los Sultanes de Monterrey, y el equipo de fútbol Rayados. “Me acerqué y les pedí que me donarán su basura [lonas]; posteriormente colaboré con las empresas y mis bolsas fueron compradas por las marcas”, cuenta.

A principios de mayo de este año, observó que en su colonia abundaba basura electoral y decidió recolectar las que se encontraban en el piso para convertirlas en bolsas, especialmente las de Movimiento Ciudadano que eran demasiadas en las calles.

“Diseñé las primeras bolsas con la ilusión de que la candidata las viera y así en vez de que diera bolsas de pellón, que de igual manera contaminan al medio ambiente, regalara bolsas de sus propias lonas; no tuve éxito. Así que decidí mostrarla por redes sociales, no imaginé que me las empezaran a encargar, incluso de otros estados de la República, hasta me piden que haga cosmetiqueras con la cara de Xóchitl Gálvez”, dice.

Para Mariela esto es su granito de arena para cambiar y cuidar el medio ambiente. Además, sus productos son hechos por mujeres, “yo las diseño y quien las maquila son tres mujeres amas de casa”.

El precio de las bolsas de Monalona oscilan desde los 220 hasta los 330 pesos y su venta es en línea. “Espero que mis bolsas sean conocidas por todo México, ya que una parte de las ganancias me gustaría utilizarlo para crear campañas de limpia en los cerros de Monterrey, juntar gente e ir a levantar la basura”, dice.

No es la única. En la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, vive Camilo Morales, de 32 años, quien también decidió usar la basura electoral. Su marca Rere Mx, inspirada en la canción de El ciclón, de Café Tacvba, que dice: gira y da vueltas, y rueda, porque para él el reciclaje es darle una segunda vida a las cosas, asegura.

Camilo Morales, confecciona bolsas y prendas con las lonas intervenidas. Foto: ©Angélica Escobar/Forbes México.

A los 7 años de edad nació su gusto por la moda, cambiaba su ropa y tiempo después su abuela y su tía le enseñaron a coser a mano y posteriormente una amiga le enseñó a usar la máquina. Hoy sus diseños son creados con ropa reciclada.

“Es una medida desesperada ante la situación actual, reducir, reciclar y reutilizar”, comenta. Sin embargo, para Camilo las campañas electorales son lo contrario a su pensamiento, especialmente con la basura electoral.

“Odio los pendones, pero esta vez se la volaron los excandidatos, en cada esquina, poste, ventana, había hasta doble lona, hace un año quité una cuando iniciaron con sus precampañas, en su momento la utilicé como mantel para no manchar la mesa”, dice.

Siguió levantando lonas e incluso le donaron cajas de estas de la excandidata Clara Brugada y comenzó a utilizarlas para realizar bolsas, pero sus diseños tienen un toque especial: “no dejo la cara del político porque es hacerle promoción y eso no va conmigo, las pinto con aerosol y les hago otro diseño, utilizo una gran variedad de colores. De las lonas de Clara utilicé solamente recortes de sus ojos, creando una bolsa de puras miradas”.

Las bolsas de Camilo no tienen precio, ya que las regala en la compra de sus productos textiles. “Sí me han llegado a preguntar si la voy a vender, tal vez en algún momento, las estoy terminando de afinar, sería increíble poder llegar a más público”, dice.

Por su parte, José Antonio no diseña bolsas, él decidió usar la basura electoral para fabricar camas para perros y donarlas a aquellos que viven en las calles y a los refugios de animales. José Antonio es un amante de los animales, incluso sueña con tener su propio albergue para perros y gatos abandonados, además de tener su propia empresa de reciclaje de textil.

José Antonio, elabora camitas para perros con lonas electorales. Foto: ©Angélica Escobar/Forbes México.

El joven cuenta con una carrera técnica en dibujo industrial y un curso de costura, aprendizaje que utilizó para crear ropita para perritos. “Con ropa vieja que me encuentro en la calle o me regalan, hago los diseños”, comenta.

“De todas las campañas políticas que me han tocado ver, pienso que las de este año aumentaron en basura electoral, por todos lados veías lonas, fue una exageración, a parte que para crear una lona se necesitan miles de litros de agua, agua que no tenemos, entonces para contribuir al medio ambiente decidí quitar lonas cuando se acabaron las campañas, y estas me ayudaron para la base de las camitas”, explica.

Antonio fabricó las primeras seis camas y las promocionó en un video en TikTok que pronto se hizo viral. Los internautas le hicieron pedidos, uno de ellos fue la influencer Ary Tenorio, quien le encargó cinco camas. Los precios de los productos del emprendedor son desde los 35 hasta los 160 pesos.

“Al día puedo hacer 10 camas, corto la lona para la base, la ropa la utilizo para la funda y el relleno”.

José Antonio. Foto: ©Angélica Escobar/Forbes México.

El futuro de las campañas electorales

Diversos especialistas afirman que las campañas electorales deberían utilizar estas plataformas para las siguientes elecciones de 2030 y dejar el pasado con campañas que agravan las crisis climática. Pero, ¿por qué no lo han hecho? Parte de la respuesta está en su falta de presencia física en las comunidades.

“Hay políticos que siguen en campañas electorales de la vieja guardia con utilización de pendones, este año vimos demasiada basura electoral en la Ciudad de México”, comenta Teodoro Briceño, profesor y coordinador del Diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales.

El especialista enfatiza que para que se puedan reducir las lonas debe de haber voluntad política para que las campañas sean distintas. Uno de los factores importantes para el profesor son las relaciones públicas, “¿Por qué se gasta tanto en lonas? Porque no hay presencia de marca de los candidatos, porque no trabajaron desde antes y solo lo hacen en sus precampañas”, dice.

Andrea Samaniego, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en comunicación política, también coincide en la falta de presencia de los políticos que buscan un cargo de elección popular.

Enfoque sustentable

Ornela Garnelli, activista y líder de la campaña de Océanos sin Plásticos de la organización Greenpeace México, explica que “el 99% de los plásticos están hechos a partir de combustibles fósiles y si las llegan a incinerar, los residuos plásticos generarían emisiones que agravaría más la crisis climática”.

Greenpeace México fue la primera ONG en alzar la voz en contra de los partidos políticos por tapizar las calles de plásticos. El pasado 21 de mayo activistas de esta organización devolvieron en las sedes de los principales partidos políticos y líderes de coaliciones, pendones y lonas de propaganda electoral que se encontraban en el piso de puentes peatonales, postes y camellones de la CDMX. Durante la acción desplegaron el mensaje: “la basura electoral es una mala elección”.

“Ver tanta basura electoral en el piso y el hartazgo de las ciudadanía nos hizo tomar cartas en el asunto, devolver la basura a su origen, además de exigirles a los partidos políticos que hicieran público su plan de reciclaje que marca el reglamento del INE”, dice Ornela Garelli.

El Instituto Nacional Electoral (INE) señala que la propaganda electoral debe estar hecha de materiales reciclables, no tóxicos o nocivos para la salud y el medio ambiente, así como presentar un plan de reciclaje, de acuerdo al artículo 209, en su segundo apartado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De igual manera el artículo 210 señala que al finalizar las campañas electorales, los partidos políticos o candidatos tienen siete días para retirar toda la propaganda electoral de las calles, por lo que el pasado 9 de junio la basura electoral debió ser retirada, no obstante al omitir el retiro de la propaganda electoral, los partidos serán sancionados conforme a Ley Electoral.

A pesar de que la ciudadanía ha contribuido al reciclaje de las lonas y pendones, como los emprendedores, la activista asegura que no es tarea de las personas recoger la basura electoral. “El emprendimiento de las bolsas hechas por lonas es bueno, pero no es algo que va a traer una solución”.

De acuerdo a Oxfam, la crisis climática afecta a todo el mundo, pero de manera desigual. El 1% más rico del planeta (cerca de 63 millones de personas) es responsable de más del doble de las emisiones de carbono que las que producen los 3,100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad.

El informe del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) estima que las emisiones actuales de la producción, fabricación, transporte, incineración y degradación del plástico son más o menos equivalentes a las emisiones anuales de alrededor de 200 centrales eléctricas de carbón en un año.

De mantenerse esta tendencia, estiman que para el año 2050, la contaminación por plásticos estará más cerca de la producción anual de alrededor de 600 centrales eléctricas de carbón. En la actualidad, la degradación del plástico y sus efectos sobre el ambiente es uno de los temas más relevantes en la comunidad científica.

